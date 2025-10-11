 Encuentran restos óseos en una vivienda en Puerto Aysén: Diligencias fueron por desaparición de adulto mayor - Chilevisión
11/10/2025 21:29

Encuentran restos óseos en una vivienda en Puerto Aysén: Diligencias fueron por desaparición de adulto mayor

El fiscal Pedro Poblete afirmó que el hallazgo se produjo en el contexto de diligencias derivadas de una orden de investigar la presunta desgracia de un adulto mayor desaparecido.

Un impactante hallazgo se dio a conocer en Puerto Aysén, región de Aysén, donde se encontraron restos óseos humanos al interior de una vivienda ubicada en calle Galvarino Riveros. 

Ahí participaron la Brigada de Homicidios Coyhaique, Bicrim de Puerto Aysén, el Laboratorio de Criminalística de la PDI y la Fiscalía Local de Aysén-Cisnes. 

Debido a esto, un hombre de 54 años fue detenido y puesto a disposición del Juzgado de Garantía de Puerto Aysén por los delitos de ultraje de cadáver y de inhumación ilegal.

El detenido es un ciudadado chileno y que mantiene antecedentes por diferentes delitos contra la propiedad y otros hechos menores, el cual estaba haciendo uso de uno de los inmuebles de la persona reportada como desaparecida.

Por último, las autoridades señalaron que a la zona arribaron peritos químicos y bioquímicos del Laboratorio de Criminalística Central de la PDI, a fin de reforzar el trabajo científico en el sitio del suceso.

