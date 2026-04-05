05/ 04/ 2026 09:12

Dueño de bodega frustra robo a balazos en Quinta Normal: Hay dos delincuentes heridos

Seis sujetos intentaron robar al interior de la bodega de un empresario en la comuna de Quinta Normal, sin embargo, luego de que dos delincuentes lograran cruzar una muralla de cuatro metros se encontraron con el dueño, quien estaba armado con una escopeta de perdigones. Hiriéndolos en diferentes partes del cuerpo, los sujetos fueron trasladados hasta el hospital Félix Bulnes, donde se encuentran detenidos. El robo logró ser frustrado, ya que en horas de la tarde de ayer el dueño se percató que habían cortado la luz en el lugar, esto tras semanas viendo personas merodeando en el lugar, lo que fue advertido por vecinos.