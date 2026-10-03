Desarticulan banda narco en “La Pequeña Caracas” de Estación Central: Incautaron más de $100 millones en drogas

La banda operaba en un departamento ubicado en la misma comuna y la droga llegaba desde el norte del país.

La Policía de Investigaciones (PDI) logró desarticular una estructura criminal en el sector de “La Pequeña Caracas“, ubicada en la comuna de Estación Central.

El operativo estuvo a cargo del Equipo Modelo Territorial Cero (MT-0) de la Brigada de Investigación Criminal (Bicrim), donde se detuvo a cuatro personas.





Los detalles de la detención y allanamiento

El prefecto Mauricio Fuentes, jefe de la Bicrim de Cerrillos, comentó: “Lograron detener a cuatro personas de nacionalidad colombiana, quienes estaban dedicados a comercializar y distribuir droga en la comuna de Estación Central“.

En esa misma línea, explicó que “tres de ellos se encuentran con una situación migratoria irregular” y tras ser puestos a disposición del Ministerio Público, quedaron en prisión preventiva.

Los individuos operaban en un departamento ubicado en Estación Central, donde se encontraron distintos tipos de droga, dinero en efectivo, armas, municiones y otras especies.

“Si hubiesen sido comercializadas (las drogas), la ganancia para estos imputados hubiese sido un monto superior a los $100 millones de pesos” , detalló el prefecto.

Además, explicó que la droga ingresaba por el norte del país en vehículos o carga de camiones de alto tonelaje hasta llegar a la comuna anteriormente mencionada.

Respecto de los detenidos, a uno de ellos se le acusa de trasladar la droga a distintos puntos de venta, el otro resguardaba las sustancias en el departamento y los otros dos contactaban a los clientes.

Sobre el allanamiento, se incautó $1.800.000 en efectivo, más de 5 kilos de cocaína base, lo que supera las 26 mil dosis, y más de 1.2 kilos de clorhidrato de cocaína con un equivalente superior a 2.500 dosis.

Además, había 98 municiones calibre 9 mm; 51 municiones calibre 40, un cargador de pistola marca, entre otras especies.