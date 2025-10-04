Delincuentes robaron cerca de $180 millones desde una casa en La Reina - Chilevisión

Durante la madrugada de este viernes se produjo un millonario robo al interior de un domicilio ubicado en un condominio en la comuna de La Reina. Los delincuentes ingresaron mientras el dueño del inmueble no estaba en el lugar y sustrajeron 3 vehículos que se encontraban estacionados en la entrada, además de una colección de relojes. En total, se estima que lograron robar $180 millones de pesos. Al respecto, la Policía de Investigaciones (PDI) se encuentra trabajando para identificar a los antisociales y dar con su paradero.