22/ 03/ 2026 10:49

Cuatro adolescentes son detenidos tras tour delictual en la capital

Cuatro adolescentes, de entre 16 y 17 años, fueron detenidos la madrugada de este domingo tras robar dos vehículos en la capital. Su tour delictual partió en la comuna de Ñuñoa, en donde intimidaron con armas de fogueo a una mujer que se encontraba estacionada. Horas más tarde,llegaron hasta Lo Barnechea y le sustrajeron un automóvil del año a una influencer para luego arrancar a diferentes sectores de la RM. Sin embargo, todos fueron encontrados gracias al GPS de los vehículos. Cabe destacar que los involucrados ya contaban con antecendentes policiales de las mismas características.