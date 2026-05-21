Carabinero es baleado en La Florida: Fue víctima de encerrona en su día de franco

El hecho se registró durante la tarde de este jueves mientras el funcionario se encontraba de franco.

Durante la tarde de este jueves, un carabinero fue herido a bala, luego de ser víctima de una encerrona en la intersección de calle Santa Julia con pasaje Las Golondrinas, en la comuna de La Florida.

De acuerdo a información entregada por personal policial, “cerca de las 20:45 horas, Carabineros acudió al lugar de los hechos tras el robo con violencia del vehículo de un funcionario de la institución que se encontraba en su día franco”.





En la misma línea, detallaron que el funcionario “resultó herido por impactos balísticos, siendo trasladado al Hospital Institucional, donde se encuentra fuera de riesgo vital”.

Finalmente, los antecedentes quedaron a disposición del Ministerio Público, que realiza las diligencias investigativas correspondientes.