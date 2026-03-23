Carabinero disparó y mató a hombre acusado de VIF que lo atacó con objeto contundente en Buin

El hecho ocurrió la madrugada de este lunes en el sector de Viluco. La víctima está a salvo y recibiendo apoyo especializado, mientras que el carabinero fue trasladado de urgencia al Hoscar.

Un funcionario de Carabineros mató a un sujeto que había sido acusado de cometer violencia intrafamiliar en el sector de Viluco, en la comuna de Buin, región Metropolitana.

El incidente se registró durante la madrugada de este lunes, alrededor de las 4:10 de la mañana, cuando una mujer contactó a la institución policial para denunciar a su cónyuge de 38 años por VIF.

Tras la llamada de auxilio, los uniformados llegaron hasta un domicilio ubicado en la intersección de las calles Vuelta Las Arenas con Las Acacias. Según informó la institución policial, el detenido ya contaba con denuncias de parte de la víctima.

Al llegar los policías, el hombre de nacionalidad chilena, con antecedentes penales pero sin causas vigentes, abrió la puerta y atacó en el rostro a uno de los funcionarios con un objeto contundente, para luego agredirlo con golpes de puño y patadas.





En respuesta, el carabinero sacó su arma de servicio y la utilizó en al menos tres oportunidades en contra del agresor, causando su muerte en el mismo lugar de los hechos.

El carabinero herido fue llevado hasta el Estadio Tricolor de Paine, desde donde fue trasladado en helicóptero hasta el Hospital de Carabineros para recibir atención médica. Según información preliminar, tendría una lesión grave en la cara.

Víctima está recibiendo apoyo de unidad regional de víctimas

En cuanto a la víctima, según detalló el fiscal Patricio Rosas, “nuestra unidad regional de víctimas y testigos ya ha tomado contacto para poder también prestarle protección, acompañamiento y la cobertura que ella necesita como principal víctima del inicio de estos hechos”.

El caso, además del Ministerio Público, ahora está siendo investigado por la Brigada de Homicidios (BH) de la Policía de Investigaciones (PDI) y el Laboratorio de Criminalística de esta misma institución.