Delincuente que llegó de terno intentó robar BancoEstado de Providencia: Se hizo pasar por trabajador

Un video de Cazanoticias de CHV Noticias registró el momento en que un contingente de Carabineros se desplegó en el sector cercano al Hospital del Salvador.

Un operativo de Carabineros se realizó este lunes en una sucursal de BancoEstado ubicada en la comuna de Providencia, producto de un intento robo en el recinto, el que fue frustrado.

Todo inició cuando un individuo vestido de terno ingresó al banco un poco antes de las 9:00 AM y le dijo a los guardias que iba a realizar un reemplazo. En esa instancia procedió a sacar un armamento para intimidar a los presentes. Tras esto se activaron las alarmas, las que dieron la alerta a la policía uniformada.

El delincuente se dio a la fuga por la puerta trasera para intentar refugiarse en una casa, pero logró ser detenido.





De acuerdo a un video de Cazanoticias de CHV Noticias se registra el momento en que un contingente de Carabineros se desplegó en cercanías al sector del Hospital del Salvador.

Desde Carabineros detallaron que al intentar escapar el individuo “pasó por una casa y fue detenido en calle Canadá” y que la vecina que se vio involucrada “está shockeada y contenida”.

De momento se investiga si el asaltante logró robar algo del banco, lo que de momento está bajo las pericias correspondientes.