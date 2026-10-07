Cae peligrosa “jauría” del Parque de los Reyes: Obligaban a víctimas a entregar claves bancarias

El grupo delictual actuaba de noche, entre las 19:00 y las 23:00 horas, y se dedicaban a intimidar a sus víctimas con armas, mientras exigían sus pertenencias e incluso accesos al banco.

Una investigación de la Fiscalía Centro Norte y la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros logró desbaratar a la denominada “jauría” del Parque de los Reyes.

El grupo era integrado por sujetos de nacionalidad venezolana que se dedicaba a abordar y asaltar a personas que transitaban por las inmediaciones del Parque Los Reyes, en Santiago y Quinta Normal.

De acuerdo con los antecedentes expuestos en la formalización, los sujetos operaban en grupos de entre cuatro y diez personas-

Los sujetos amenazaban a sus víctmas con armas de fuego y armas blancas , mientras los integrantes de la banda les exigían entregar sus pertenencias.





Exigían claves a sus víctimas

La investigación se inició en mayo, luego de que se acumularan denuncias por robos con violencia y robos con intimidación ocurridos en el sector.

Los delincuentes actuaban principalmente durante la noche, entre las 19:00 y las 23:00 horas, y utilizaban la violencia y amenazas para concretar los robos y también la obtención de las claves bancarias de sus víctimas.

“Manifestaban que el modus operandi era de similares características en donde eran abordadas por alrededor de cuatro a diez sujetos quienes las intimidaban con armas de fuego y armas blancas para poder sustraer la totalidad de sus especies y asimismo agredirla en caso que no realizaran la actividad que ellos le solicitaban“, indicaron desde Carabineros.

Con esos antecedentes, desde Fiscalía solicitaron al juez de garantía la orden de entrada y registro a ocho domicilios la mañana del martes, en donde se detuvieron a siete personas.

“En la audiencia pudimos acreditar que efectivamente se trataba de un grupo organizado que se dedicaba con una finalidad que era cometer crímenes, esto es robo con violencia, robo con intimidación en el mismo lugar, con el mismo modus operandi y que había una planificación lo que se refrendó con estas transferencias que se realizaban entre ellos mismos”, indicó el fiscal Felipe Olivari de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte