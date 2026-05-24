Encuentran a un hombre fallecido en Peñalolén: Habría muerto por principio de hipotermia
La víctima sería un hombre de aproximadamente 60 años.
La mañana de este domingo se halló el cuerpo de una persona sin signos vitales en plena vía pública, en la comuna de Peñalolén.
Se trata de un hombre de aproximadamente 60 años, vecino del sector, quien habría muerto por principio de hipotermia.
De forma preliminar, el hombre habría salido de su casa para compartir con unos amigos en una esquina cercana a su vivienda, cuando se habría quedado dormido y producto del frío, terminó falleciendo en el lugar.