Carabinero fue atacado en fiscalización en Colina: Compañero utilizó arma de servicio

Tras ser protegido por un grupo de desconocidos, el sujeto atacó al uniformado con golpes y objetos contundentes. Tanto él como un segundo individuo fueron detenidos.

Un sujeto agredió a un funcionario de Carabineros durante una fiscalización y luego huyó del lugar en la comuna de Colina, en la región Metropolitana.

El hecho ocurrió cerca de las 21:30 horas en calle San Mateo, hasta donde el individuo fue seguido por personal policial con el fin de lograr su detención.

Sin embargo, al intentar los uniformados la captura, el hombre fue protegido por un grupo de personas, para luego atacar a un carabinero con golpes y objetos contundentes.

Tras la agresión, un compañero del policía utilizó su arma de servicio e hirió a uno de los atacantes, este último quien posteriormente fue detenido y trasladado hasta un centro asistencial sin riesgo vital.

En cuanto al funcionario lesionado, también fue trasladado sin riesgo vital hasta un recinto de salud para recibir atención médica.

Finalmente, personal de Carabineros logró la detención del primer individuo involucrado. El caso se mantiene en desarrollo y no se han entregado mayores antecedentes sobre la identidad de los detenidos