Huracán Melissa sube a categoría máxima y amenaza con impactar Jamaica este lunes - Chilevisión

Este lunes, el huracán Melissa, que comenzó como tormenta tropical la semana pasada en el mar Caribe, alcanzó la categoría 5, informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Se esperan vientos extremadamente destructivos, marejadas ciclónicas e inundaciones severas, que afectarán con fuerza a Jamaica durante la jornada y la noche de hoy. Se proyecta que Melissa impacte directamente como huracán en Jamaica este lunes, mientras que se espera que llegue a Cuba entre martes y miércoles, pero con una menor categoría.