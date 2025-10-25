 Máxima alerta en el Caribe: Huracán Melissa avanza y se podría convertir en categoría 5 - Chilevisión
25/10/2025 22:15

Máxima alerta en el Caribe: Huracán Melissa avanza y se podría convertir en categoría 5

Continúa la máxima alerta en el Caribe por la llegada del huracán Melissa, que recientemente dejó de ser una tormenta tropical y que avanza con vientos de hasta 120 km/h. El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos advirtió sobre su rápida intensificación y se pronostica que se convertirá en un huracán de categoría 4 antes de impactar a Jamaica. La velocidad de las tormentas y la presencia de lluvias torrenciales han dejado tres víctimas en Haití, cortes de suministro en República Dominicana y han activado las alertas en Cuba.

