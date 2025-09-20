Tromba, tornado y nube embudo: Los "eventos meteorológicos extremos" que afectaron a la zona sur - Chilevisión

Servicio Meteorológico de la Armada emitió un aviso por probabilidad de trombas marina para cinco regiones del país este sábado 20 y domingo 21 de septiembre.

Durante la jornada de este sábado se registraron trombas marinas en la zona centro-sur del país.

El fenómeno fue captado por varios usuarios en redes sociales en las ciudad de Concepción (región del Biobío) y en la comuna de Linares (región del Maule).

El suceso también fue visible desde lugares como desde San Pedro de la Paz y Caleta Lenga (región del Biobío). También se vio una en Chaihuín (región de Los Ríos).

#SanPedrodelaPaz, sector Los Batros Boca sur, se informa de tromba marina que pasa por el sector dejando dos viviendas afectadas, equipos de emergencias en el lugar. #ECHBiobio #cat8 pic.twitter.com/MmU7dulCdu — #ECHBiobio (@ECHBiobio) September 20, 2025

@RedGeoChile este video lo grabó mi compañera de Trabajo, desde el piso 15 del Edificio Alto Huerto en San Pedro de la Paz. pic.twitter.com/bimPlpL5xz — Giovanni Villanueva (@Gvillanueva91) September 20, 2025

🌪 Hasta el momento (15.00 hrs) reportan nube embudo en Gran Concepción.



Videos desde San Pedro de la Paz y Caleta Lenga en Hualpén.



No está confirmado, hasta ahora, que sea tromba marina o tornado. @Servimet_Armada emite aviso por probables trombas entre Maule y Los Ríos. pic.twitter.com/ZQdgtWOHqs — Alejandro Sepúlveda Jara (@Sepulinares) September 20, 2025

Emiten aviso por trombas marinas

El Servicio Meteorológico de la Armada emitió un aviso por probabilidad de trombas marina para cinco regiones del país debido a un “sistema frontal asociado a baja presión”.

El desarrollo de nubes permitió que se “generará condiciones propicias para la formación de trombas marinas”.

Sábado 20 de septiembre:

Región del Maule (borde costero)

Región de Ñuble (borde costero)

Región del Biobío (borde costero)

Región de La Araucanía (borde costero)

Región de Los Ríos (borde costero)

Domingo 21 de septiembre: