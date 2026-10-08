Tormentas eléctricas hoy en Santiago: DMC emite aviso por granizo y rachas de viento esta tarde y noche

El aviso contempla probabilidad de granizos y fuertes rachas de viento en las regiones de Valparaíso, O’Higgins, Maule y la RM.

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por probables tormentas eléctricas para la tarde y noche de este jueves 8 de octubre, en medio del sistema frontal que afecta a la Región Metropolitana.

El pronóstico contempla posibilidad de granizos y fuertes rachas de viento locales en sectores comprendidos entre las regiones de Valparaíso y Maule.

Esto incluye zonas de la región Metropolitana, donde durante esta jornada se han registrado intensas precipitaciones y un aluvión en el sector de San Carlos de Apoquindo, en Las Condes.

¿Qué sectores podrían verse afectados por las tormentas eléctricas?

De acuerdo con el aviso de la Dirección Meteorológica, las zonas bajo pronóstico son:

Región de Valparaíso: precordillera y valles precordilleranos.

precordillera y valles precordilleranos. Región Metropolitana: valle y precordillera.

valle y precordillera. Región de O’Higgins: valle y precordillera.

valle y precordillera. Región del Maule: valle y precordillera.

El aviso de “Sistema de Alerta Meteorológica” contempla una condición de inestabilidad atmosférica y se extiende desde la tarde hasta la noche de este jueves. Puedes revisar el detalle en el sitio oficial de la Dirección Meteorológica de Chile.

Especificaciones

Mapa zona afectada