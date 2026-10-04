Rachas de hasta 70 km/h: Anuncian vientos durante tres días en 6 regiones del país
Este fenómeno meteorológico afectará a la zona centro-norte y centro-sur del país junto a las lluvias que ya habían sido pronosticadas.
La Dirección Meteorológica de Chile emitió un nuevo aviso climatológico debido a “viento normal a moderado ” para seis regiones del país en los próximos días.
Ante la alerta de precipitaciones, ahora la zona centro-norte y centro-sur del país se volverá a enfrentar a este sistema frontal que traerá rachas de viento de hasta 70 km/h.
Este fenómeno llegará durante la tarde del lunes 5 de octubre y se mantendrá hasta la madrugada del miércoles 7 del mismo mes.
Rachas de viento podrían alcanzar los 70km/h
Según dio a conocer la DMC, las regiones afectadas son: Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble y el Biobío. Revisa a continuación las zonas que afectará a cada una:
Región de Coquimbo
Lunes 5
- Cordillera: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.
Martes 6
- Litoral: 25-40km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
- Cordillera Costa: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
- Cordillera: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.
Miércoles 7
- Litoral: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
- Cordillera Costa: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
Región de Valparaíso
Lunes 5
- Cordillera: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.
Martes 6
- Litoral: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
- Cordillera Costa: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
- Cordillera: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.
Miércoles 7
- Litoral: 25-40km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
- Cordillera Costa: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
Región de O’Higgins
Martes 6
- Litoral: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.
- Cordillera Costa: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
- Valle: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
- Precordillera: 25-40km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
Miércoles 7
- Litoral: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
- Cordillera Costa: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
- Valle: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
- Precordillera: 25-40km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
Región del Maule
Martes 6
- Litoral: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.
- Cordillera Costa: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.
- Valle: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
- Precordillera: 25-40km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
Región de Ñuble
Martes 6
- Litoral: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.
- Cordillera Costa: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.
- Valle: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
- Precordillera: 25-40km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
Región del Biobío
Martes 6
- Litoral: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.
- Cordillera Costa: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.
- Valle: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
- Precordillera: 25-40km/h, con rachas de hasta 50 km/h.