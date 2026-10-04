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Rachas de hasta 70 km/h: Anuncian vientos durante tres días en 6 regiones del país

Este fenómeno meteorológico afectará a la zona centro-norte y centro-sur del país junto a las lluvias que ya habían sido pronosticadas.

Josefina Vera
Por Josefina Vera

Periodista Digital

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un nuevo aviso climatológico debido a “viento normal a moderado ” para seis regiones del país en los próximos días.

Ante la alerta de precipitaciones, ahora la zona centro-norte y centro-sur del país se volverá a enfrentar a este sistema frontal que traerá rachas de viento de hasta 70 km/h.

Este fenómeno llegará durante la tarde del lunes 5 de octubre y se mantendrá hasta la madrugada del miércoles 7 del mismo mes.

Rachas de viento podrían alcanzar los 70km/h

Según dio a conocer la DMC, las regiones afectadas son: Coquimbo, Valparaíso, O’Higgins, Maule, Ñuble y el Biobío. Revisa a continuación las zonas que afectará a cada una:

Región de Coquimbo

Lunes 5

  • Cordillera: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Martes 6

  • Litoral: 25-40km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
  • Cordillera Costa: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
  • Cordillera: 40-60 km/h, con rachas de hasta 70 km/h.

Miércoles 7

  • Litoral: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
  • Cordillera Costa: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Región de Valparaíso

Lunes 5

  • Cordillera: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

Martes 6

  • Litoral: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
  • Cordillera Costa: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
  • Cordillera: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.

Miércoles 7

  • Litoral: 25-40km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
  • Cordillera Costa: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Región de O’Higgins

Martes 6

  • Litoral: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.
  • Cordillera Costa: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
  • Valle: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
  • Precordillera: 25-40km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Miércoles 7

  • Litoral: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
  • Cordillera Costa: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
  • Valle: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
  • Precordillera: 25-40km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Región del Maule

Martes 6

  • Litoral: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.
  • Cordillera Costa: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.
  • Valle: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
  • Precordillera: 25-40km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Región de Ñuble

Martes 6

  • Litoral: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.
  • Cordillera Costa: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.
  • Valle: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
  • Precordillera: 25-40km/h, con rachas de hasta 50 km/h.

Región del Biobío

Martes 6

  • Litoral: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.
  • Cordillera Costa: 25-40 km/h, con rachas de hasta 60 km/h.
  • Valle: 25-40 km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
  • Precordillera: 25-40km/h, con rachas de hasta 50 km/h.
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