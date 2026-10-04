Regresan las tormentas eléctricas este domingo en cuatro regiones: Revisa las zonas afectadas

Se espera que también aparezcan algunos chubascos aislados y rachas de viento de hasta 60 km/h en las zonas afectadas.

La Dirección Meteorológica de Chile emitió un nuevo aviso por probables tormentas eléctricas para la zona centro-norte del país debido a este fenómeno que se haría presente a contar de este domigo 4 de octubre en cuatro regiones del país.

De acuerdo con la información entregada por el sitio web, esto se debería a la condición de vaguada en altura, la que estaría asociada con chubascos aislados.





Estas serán las zonas afectadas

Según explicó el organismo, el “aviso por probables tormentas eléctricas” estará vigente desde la tarde de este domingo hasta la noche de hoy mismo.

Las regiones que se verán afectadas son Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana y O’Higgins . Hasta el momento, los sectores que se tendrían estas tormentas eléctricas son:

Región de Coquimbo : Cordillera.

: Cordillera. Región de Valparaíso : Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera.

: Precordillera, Valles Precordilleranos y Cordillera. Región Metropolitana : Precordillera y Cordillera.

: Precordillera y Cordillera. Región de O’Higgins: Precordillera y Cordillera.

Este evento meteorológico se une al aviso de “viento normal a moderado” que se hará presente hasta la noche de hoy en Valparaíso, la RM y O’Higgins.

Respecto a este anuncio, se esperan vientos de 25-40 km/h con rachas de 60 km/hr en las zonas cordilleranas de las regiones anteriormente mencionadas.