No guarden sus paraguas: Anuncian clima “inestable” con calor y lluvia para esta semana en Santiago

Precipitaciones, tormentas eléctricas y caída de granizo volverán a afectar a la región Metropolitana tras tener días de calor con temperaturas de hasta 31° de máxima.

El meteorólogo de Chilevisión, Andrés Moncada, reveló que las temperaturas durante esta última semana de octubre irán decayendo en la región Metropolitana.

Con máximas de hasta 31° en algunos sectores de la capital, a medida que se acerque a la RM la vaguada costera, el clima se irá tornando más frío hasta regresar a las precipitaciones y caída de granizo.

El clima para los próximos días en Santiago

Según indicó el experto, “vamos a disfrutar de algunos días de sol, hoy 24° de maxima; mañana continúa aumentando el termómetro en nuestra querida región Metropolitana” y llegará el puelche ocasionando que las temperaturas lleguen a los 28° de máxima.

“Colina, Chicureo, Huechún, podrían alcanzar los 30°-31°”, agregó Moncada, indicando que será una “jornada mayormente veraniega”-





Sin embargo, el jueves y viernes “ingresan las nubes desde la playa, toda esa humedad, va a ir refrescando la cuenca de la región Metropolitana y podríamos amanecer, tanto el día jueves como el día viernes, con bancos de niebla matinal especialmente desde el sector centro hacia el sector poniente de la gran capital”.

El clima seguirá cambiando para el día sábado cuando “ingresa esta nueva vaguada en altura que va a dejar otra vez precipitaciones durante la tarde, acompañada de tormentas eléctricas, caida de granizo (…) de momento deberían caer entre 5 a 10 milímetros, pero todo esto puede ir variando”.

“También se ve para el día domingo y la próxima semana también se ve bastante inestable, así que se mantiene esta condición bien lluviosa en la zona central”, cerró el meteorólogo.