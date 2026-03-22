Lluvia hoy domingo en la capital: A qué hora comenzarían las precipitaciones

Las precipitaciones se harían presentes, en primera instancia, en la zona más al sur de Santiago, para en horas de la tarde llegar al resto de la ciudad.

Las bajas temperaturas de este domingo estarían acompañadas de algunas precipitaciones en la capital, debido a las nubes que vienen arribando desde el sur.

De acuerdo con la meteoróloga de Chilevisión, Allison Göhler, este frente se mantendría desde Chillán hasta Illapel, sin embargo, este se iría moviendo a lo largo del día.





A qué hora comenzarían las lluvias

Según indicó Göhler, alrededor del mediodía comenzaría a caer las primeras gotitas en la parte más al sur de la capital, como La Pintana, Buin, Puente Alto, entre otras comunas.

En el resto de Santiago la lluvia debería hacerse presente de forma más tupida pasadas las 17:00 horas, dejando aproximadamente 2 mm de agua caída.

Respecto a las temperaturas, durante la tarde se alcanzarían los 18°, mientras que en la noche volverían a bajar hasta los 12°, con algunas lloviznas aún presentes en el sector oriente de la capital.