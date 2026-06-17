Hoy llueve en Santiago: Revisa dónde y a qué hora comienzan los chubascos en la RM

La Dirección Meteorológica de Chile informó las zonas que serán afectadas durante este miércoles y jueves.

Este miércoles, los santiaguinos notaron un importante descenso en las temperaturas, donde la máxima apenas alcanzará los 15°.

A pesar de que la Dirección Meteorológica de Chile informó que durante la mañana y la tarde aparecerá el sol, luego se volverá a nublar para dar paso a chubascos en algunas zonas de la capital.

De hecho, esta entidad indicó que en la noche estará “nublado variando a cubierto y chubascos aislados” en la zona oriente de la ciudad. Mientras que en San José de Maipo aparte de los chubascos se espera viento entre 25 y 40 kilómetros por hora.





¿Cómo estará el tiempo este jueves 18 de junio en Santiago?

Para este jueves se espera que estos chubascos aislados estén presenten en gran parte de la ciudad durante la madrugada y mañana de esta jornada, donde la mínima será de 6° y la máxima de 16°.