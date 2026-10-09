Así estará el tiempo este viernes en Santiago: Allison Göhler anticipa chubascos en sectores altos

La experta de Chilevisión prevé termómetros al alza en las zonas poniente y centro de la capital, mientras que chubascos débiles hacia el sector oriente.

La meteoróloga de Chilevisión, Allison Gohler, entregó recientemente una actualización del pronóstico del tiempo para la jornada de hoy viernes 9 de octubre en la Región Metropolitana.

La experta sostuvo que el fenómeno de inestabilidad, el que provocó estragos con el aluvión registrado en Las Condes, ya se desplazó en su gran mayoría hacia el lado argentino. No obstante, una pequeña porción restante podría generar nuevas precipitaciones.

“Durante la tarde vamos a tener un área de inestabilidad enfocada en el sector cordillerano “, explicó.

En simple, añade sobre la situación de la capital: “Mientras la zona central y el poniente estén con cielo parcial, en la zona oriente vamos a tener nubosidad de estas convectivas, grandes, que podrían generar algún chubasco en la zona alta del sector oriente”.





Gohler adelantó que ni la intensidad ni los montos de agua esperados serán como los registrados en las últimas horas: “Estamos hablando de intensidades mucho menores”.

Así, marcó un contrapunto con la situación ocurrida el miércoles, donde “la inestabilidad dejó montos de 16 milímetros en el centro de Santiago, cercanos o sobre los 20 milímetros en sectores como Lo Barnechea y Las Condes, mientras que en el sector precordillerano, sobre la cota de los 1.100 metros, un poquito más arriba de San Carlos de Apoquindo, alcanzaron totales de 46 milímetros. En media hora cayeron 10 milímetros”.

Pronóstico del tiempo: Experta entrega recomendaciones para hoy

Bajo ese escenario, la meteoróloga adelantó que “hoy día las temperaturas van a llegar a 20°“, lo que no evitará que se sienta “una mañana un poco fresca”.

Por eso, recomendó salir abrigado y, para aquellas personas que vayan hacia el sector oriente, ocupar una capa adicional.

“Creo que no va a dar paraguas”, añadió, proyectando que probablemente “solo van a ser gotas”. “Se ve mucho más débil; estamos hablando de trazas que podrían caer en el sector oriente, trazas es precipitación no acumulable, que no debería llegar más allá de un milímetro”, agregó.