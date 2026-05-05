$10 mil al mes por alumno: Así funciona el Bono Asistencia Escolar

Este beneficio entrega dinero mensual a familias con estudiantes, pero exige asistencia mínima. Si cumples, puedes recibir el pago durante dos años.

El Bono Asistencia Escolar es un aporte directo al bolsillo de familias que participan del programa Chile Seguridades y Oportunidades. Se paga todos los meses por cada estudiante que cumpla con la asistencia exigida.

Este beneficio apunta a niños, niñas y adolescentes entre 6 y 18 años. El requisito clave es mantener una asistencia escolar igual o superior al 85% mensual.

Monto del Bono Asistencia Escolar

El pago es fijo y se entrega por cada estudiante que cumpla con las condiciones:

$10.000 mensuales por cada niño, niña o adolescente

Compatible con otros bonos o subsidios del Estado

Se puede recibir por hasta 24 meses seguidos

El depósito se realiza con un desfase de tres meses. Es decir, la asistencia de julio se paga en octubre.

Requisitos para recibir el bono

Para acceder al beneficio, las familias deben cumplir condiciones claras:

Participar en el programa Chile Seguridades y Oportunidades

Tener integrantes entre 6 y 18 años

Cumplir con al menos 85% de asistencia escolar mensual

Si no se cumple la asistencia, ese mes no se paga el beneficio.

Cómo se cobra el Bono Asistencia Escolar

El dinero puede recibirse de dos formas, según prefiera la familia:

Depósito electrónico en cuenta bancaria o CuentaRUT

Pago presencial en Caja de Compensación Los Héroes o BancoEstado

Para cobro presencial, el representante debe presentar su cédula de identidad.

Si eres parte del programa, el pago se activa automáticamente al cumplir los requisitos. Puedes revisar el estado de tus beneficios con tu RUT en los canales oficiales del sistema.