 Fiscalía pide 7 años de prisión para Karina Oliva por fraude en campaña al GORE Metropolitano - Chilevisión
Minuto a minuto
Sin agua y en pleno verano: las razones del cierre de históricas piscinas en el Cerro San Cristóbal Por muerte de conscripto en Putre: Decretan prisión preventiva para excapitán del Ejército Quedó en prisión preventiva: Así cayó el autor de balacera en edificio “sin ley” de Independencia “Nos estábamos quemando vivos”: El impactante testimonio de damnificada por incendio en Pudahuel Incendio forestal en Laguna Caren: Destruyó una casa y obligó la evacuación de cuatro zonas de Pudahuel
ChileVisión
Volver a CHV.CL
En Vivo
Publicidad
27/12/2025 15:36

Fiscalía pide 7 años de prisión para Karina Oliva por fraude en campaña al GORE Metropolitano

La acción judicial se enmarca en supuestas irregularidades en la rendición de gastos de la campaña de la exmilitante de Comunes a la gobernación de la Región Metropolitana en el año 2021.

La Fiscalía Metropolitana Sur ingresó una acusación formal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en contra de Karina Oliva solicitando siete años de presidio por el delito de fraude de subvenciones en carácter reiterado.

La acción judicial se enmarca en supuestas irregularidades en la rendición de gastos de la campaña de la exmilitante de Comunes a la gobernación de la Región Metropolitana en el año 2021.

Junto a los demás imputados, a Oliva se les imputa haber consignado como gastos de campaña presuntos servicios que no habrían sido efectivamente realizados, con el objetivo de obtener devoluciones de recursos por parte del Servicio Electoral (Servel).

Acusación de fraude

Según lo que señala el Ministerio Público, se presentaron boletas y facturas ideológicamente falsas, se incluyó rendiciones infladas por trabajos inexistentes y se presentaron informes plagiados. 

La Fiscalía también presentó cargos contra otros diez imputados, entre ellos integrantes de su comando de campaña, dirigentes del extinto partido Comunes y personas vinculadas a la Fundación Chile Movilizado, para quienes también se solicitan penas de hasta siete años de cárcel.

La audiencia de preparación del juicio oral fue fijada para el 27 de enero de 2026, a partir de las 9 de la mañana.

Publicidad

Destacamos

Noticias

Inminente alza del sueldo mínimo: Cuándo aumentará a $539.000 y a quiénes beneficiará en Chile

Lo último

Lo más visto

Incendio forestal en Laguna Caren: Destruyó una casa y obligó la evacuación de cuatro zonas de Pudahuel

Para reforzar la evacuación en terreno por parte de los organismos técnicos, desde Senapred activaron la mensajería SAE.

27/12/2025

Emergencia en Santiago: Incendio en la Alameda dejó una bodega destruida y locales afectados

Personal de bomberos indicó que la emergencia afectó a un outlet que contiene en su interior bodegas y locales de comida rápida.

27/12/2025

Buscan a joven desaparecido en Panguipulli: Video lo mostraría corriendo asustado

El hombre fue visto por última vez compartiendo con un amigo en una plaza. La familia apunta a cámaras de seguridad del sector que habrían captado un extraño momento en donde el joven habría salido "arrancando".

27/12/2025

Confirman muerte del concejal de San Antonio Milko Caracciolo en costa de Pichilemu

Según los primeros antecedentes, el edil murió mientras practicaba pesca en Playa Hermosa, en la Región de O’Higgins.

27/12/2025