Fiscalía pide 7 años de prisión para Karina Oliva por fraude en campaña al GORE Metropolitano - Chilevisión

La acción judicial se enmarca en supuestas irregularidades en la rendición de gastos de la campaña de la exmilitante de Comunes a la gobernación de la Región Metropolitana en el año 2021.

La Fiscalía Metropolitana Sur ingresó una acusación formal ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en contra de Karina Oliva solicitando siete años de presidio por el delito de fraude de subvenciones en carácter reiterado.

Junto a los demás imputados, a Oliva se les imputa haber consignado como gastos de campaña presuntos servicios que no habrían sido efectivamente realizados, con el objetivo de obtener devoluciones de recursos por parte del Servicio Electoral (Servel).

Acusación de fraude

Según lo que señala el Ministerio Público, se presentaron boletas y facturas ideológicamente falsas, se incluyó rendiciones infladas por trabajos inexistentes y se presentaron informes plagiados.

La Fiscalía también presentó cargos contra otros diez imputados, entre ellos integrantes de su comando de campaña, dirigentes del extinto partido Comunes y personas vinculadas a la Fundación Chile Movilizado, para quienes también se solicitan penas de hasta siete años de cárcel.

La audiencia de preparación del juicio oral fue fijada para el 27 de enero de 2026, a partir de las 9 de la mañana.