Corte de agua ahora en Las Condes: Consulta mapa y hora estimada de reposición - Chilevisión

15/09/2025 10:23

Corte de agua ahora en Las Condes: Consulta mapa y hora estimada de reposición

La interrupción del suministro es por una emergencia. Consulta acá el motivo, el área afectada y la hora estimada de reposición.

Publicado por CHV Noticias

La empresa Aguas Andinas informó que un sector de la comuna de Las Condes está sufriendo ahora mismo un corte de suministro.

El anuncio fue hecho a través de la plataforma de la compañía, detallando además que el servicio de agua potable está suspendido desde aproximadamente las 8:00 horas.

En ese mismo sentido, Aguas Andinas dio a conocer el motivo de la interrupción del suministro y la hora estimada de reposición.

¿Sin agua en Las Condes? Revisa el mapa de la zona afectada y hora estimada de reposición

  • Causa: Falla de matriz.
  • Hora estimada de reposición: A las 14:00 horas del lunes 15 de septiembre.
  • Área afectada: 

