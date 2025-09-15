Corte de agua ahora en Las Condes: Consulta mapa y hora estimada de reposición - Chilevisión

La interrupción del suministro es por una emergencia. Consulta acá el motivo, el área afectada y la hora estimada de reposición.
La empresa Aguas Andinas informó que un sector de la comuna de Las Condes está sufriendo ahora mismo un corte de suministro.
El anuncio fue hecho a través de la plataforma de la compañía, detallando además que el servicio de agua potable está suspendido desde aproximadamente las 8:00 horas.
En ese mismo sentido, Aguas Andinas dio a conocer el motivo de la interrupción del suministro y la hora estimada de reposición.