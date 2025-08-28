Vale Roth recordó infidelidades de sus ex parejas futbolistas: “Me quedé en la casa y...” - Chilevisión

Valentina Roth conversó con Pamela Díaz en el programa "Sin Editar", recordando las ocasiones en la que sus ex parejas le fueron infieles.

La influencer afirmó que "dos veces me cag...", dando a conocer que ambas ocasiones los protagonistas fueron futbolistas.

Sobre el primer caso, la bailarina contó que estaba en la casa de este individuo, del que no reveló su nombre, junto a su ex suegra.

"Él supuestamente había salido a carretear y me llamó la mina, su ex, y me dijo: 'Mira se acaba de ir a un motel. Para que caches que está conmigo y que iba a llegar en no sé cuánto rato'. Esa fue una", señaló.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

La ex integrante de Calle 7 apuntó: "Qué odiosa, ponerte a pelear con la mina, mejor decirle: 'Ya, sé feliz'. Me hizo un gran favor, la que se lo queda pierde".

Cancelación de vuelo le permitió a Vale Roth descubrir infidelidad

Acerca de la segunda traición, Roth detalló que todo se dio tras la cancelación de un vuelo que tenía a Iquique, por lo que regresó desde el aeropuerto a la casa.

"Entonces me devolví con mi maletita a la pieza. De repente escuché música y pensé: '¿Qué onda este? ¿Está haciendo el aseo?'. Abro (la puerta) y escucho gemidos", sostuvo.

La influencer indicó que su ex pareja arrojó a la mujer con la que estaba. "La mina salió volando y yo les digo: 'Lindo, sigan, bravo'. Y me voy".