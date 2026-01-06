Sabrina Sosa desató críticas de usuarios: Llevó a su hijo de 2 meses a fiesta de Año Nuevo - Chilevisión

Diversas críticas recibió Sabrina Sosa tras compartir un video de Año Nuevo junto a su hijo recién nacido, a quien llevó a una fiesta.

El registro mostró a la influencer argentina sosteniendo al pequeño mientras bailaba, tratando de protegerlo con audífonos y una manta de color blanco.

"Así se ven mis (pasos) prohibidos en la actualidad. Por si acaso, no es una fiesta X, así esperamos el Año Nuevo. Con las precauciones necesarias para no aislarnos y pasarlo en familia", comentó.

Ver también {{_txt_titular}} Publicado {{_horap}}

Sabrina Sosa es blanco de críticas tras video con su hijo

La explicación de la trasandina no terminó por convencer a sus seguidores, quienes la cuestionaron duramente la exposición del bebé.

Algunos usuarios apuntaron a que está tratando de "normalizar" este tipo de situaciones con alto ruido, catalogando su decisión de "innecesaria".

Sin embargo, otros defendieron a la conductora de televisión y recalcaron que ella es la madre, haciendo un llamado a no opinar en este tipo de situaciones.

El hijo de Sosa nació a fines del 2025 producto de su relación con Joaquín Montecinos, futbolista chileno que este año jugará en Deportes Limache.