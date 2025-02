Nicolás Solabarrieta revela detalles de su antiguo distanciamiento con su padre Fernando: “Me mandó...” - Chilevisión

Pese a su corta edad, Nicolás Solabarrieta ha tenido una vida bastante ajetreada que incluyó etapas como futbolista, estudios, negocios y otros ámbitos.

Tras pasar diversos momentos en el extranjero, el influencer decidió retornar el 2023 e ingresar a un reality, lo que provocó un inesperado conflicto familiar.

En concreto, su incursión generó la molestia de su padre, Fernando Solabarrieta, con quien estuvo distanciado por varios meses a causa de esta determinación.

La discusión de Nicolás Solabarrieta con su padre Fernando

En conversación con el Podcast, Entre Amigos y Copas, conducido por Carla Jara, Solabarrieta hijo dio desconocidos detalles de su vida personal.

En este espacio, comentó que el ofrecimiento de ir al reality se dio cuando estaba radicado en Dubai, donde no tuvo una buena experiencia.

"Me fui un mes para allá. Fue el peor mes de mi vida. Mírame como me visto, imagínate en una oficina 12 horas haciendo documentos de excel, videoconferencias, todo el rato halbando de negocios. Me gustan los negocios, pero no el tema de las finanzas o vender", comentó.

En medio de eso, recibió la invitación. "Le comenté a mi mamá (Ivette Vergara) y me dijo: 'Imposible, cómo te vas a devolver a un reality'. Mi papá me mandó a la cres... La pelea en la que decían que nos habíamos distanciado es porque nos pu... a morir", comentó.

El ex futbolista complementó: "Yo le dije que no aguantaba esto. No es para mí, no es mi estilo de vida. Sé que es una tremenda posibilidad, pero yo no estoy para no ser feliz los próximos 40 años de mi vida por plata. Entonces me devolví a Chile peleadísimo con mi viejo".

"Mi mamá me dijo: 'Sabes qué, haz lo que quieras, tienes 27 años. Y si la cag... se pone el pecho a las balas'. Ahí me devolví, pero no al reality, lo hice para escaparme de Dubai", añadió.