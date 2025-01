La reflexión de Nicolás Solabarrieta por posible reconciliación de Fernando Solabarrieta e Ivette Vergara - Chilevisión

Fernando Solabarrieta confirmó que están en plan de "reconquista" con Ivette Vergara, su esposa con la que tuvo un quiebre hace algunos meses.

El reconocido periodista nacional reveló a Primer Plano que está intentando tener una nueva oportunidad con su pareja, madre de sus tres hijos.

"Diría que era una pelea que iba perdiendo por knock out y, en los últimos rounds, he logrado recuperarme en base a buenas cosas que están pasando. Yo he tomado la decisión de que sucedan y en esa última intención creo que las cosas han mejorado mucho", comentó.

Nicolás Solabarrieta aborda posible reencuentro de sus padres

Acerca de esta situación, el que tuvo una sincera opinión fue Nicolás Solabarrieta, hijo mayor de ambos que entregó una sincera reflexión.

"Que sean felices, es lo único que me importa. Juntos o separados, (eso) ya depende de ellos. Pero que sean felices, nada más", comento el ex futbolista al mismo programa de Chilevisión.

En este escenario, el relator deportivo confirmó que había vuelto a la casa. "Son cosas que se van dando de a poco. La vida íntima es muy cambiante", dijo.

"Las cosas están mucho mejor, pero entiendo muy bien que a Ivette y quiero ser súper claro y súper honesto: Es muy difícil que nosotros tengamos esta relación de 29 años de manera voluble, incierta y cambiante. En otras palabras, esto no es hue...", añadió.

Solabarrieta padre insistió: "Si nosotros vamos a volver, que sea de manera oficial y definitiva. Para eso, yo tengo que estar bien", recalcando que todo se ha dado de manera "gradual".