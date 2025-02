“Súper incómodo”: La explicación de Luis Jiménez tras no desfilar en la Gala de Viña 2025 - Chilevisión

Luis Jiménez era uno de los invitados a la Gala de Viña 2025 realizada este viernes 21 de febrero, pero de manera sorpresiva no desfiló.

El ex futbolista llegó hasta el recinto escogido en la ciudad jardín para el evento, aunque finalmente no pasó por la alfombra roja en una noche no exenta de polémicas.

Transcurridas un par de horas, el influencer finalmente reveló los motivos por los que decidió no salir a la instancia que da el comienzo al Festival.

La explicación de Luis Jiménez

Al ser consultado por esto, Jiménez comentó vía mensaje a Contigo en la Mañana que "fue súper incómodo todo" y recalcó: "Hubo desorganización".

"Cuando el ambiente se puso un poco tenso e incómodo para mí, preferí alejarme", agregó el empresario, quien estuvo esperando largas horas para desfilar en la alfombra roja.

Posteriormente, el otrora mediocampista abordó esta situación en sus redes sociales y añadió: "Me quedo con lo positivo de la noche de ayer, nos preparamos mucho tiempo con mi equipo".

"Fue difícil para mí porque no estoy acostumbrado.Entre el cansancio y la situación tomamos la decisión de irnos. Pido disculpas a cada uno de los que me acompañaron en esto y agradezco haberme apoyado en la decisión", manifestó.

Jiménez insistió en que esta es su versión de los hechos y que "todo lo demás que se está diciendo no son palabras mías".