El fuerte descargo de Coté López por supuestas “indirectas” a Luis Jiménez: “Para mí...” - Chilevisión

A poco más de un año de su separación, Coté López lanzó un potente descargo ante nuevos rumores sobre su relación con Luis Jiménez.

Ambos señalaron en reiteradas ocasiones que el quiebre se dio por el desgaste, descartando de plano que haya terceras personas involucradas.

En ese escenario, muchos seguidores aseguraron a que la empresaria ha dado "indirectas" al Mago, especialmente cuando sube videos cantando.

Coté López alza la voz por nuevas especulaciones con Luis Jiménez

En una historia de Instagram, la influencer se cansó de estos nuevos rumores y advirtió: "Mi gente, voy a decir esto una sola vez".

En una extensa historia de Instagram, López aseguró que "si me subo cantando música despechada, triste o 'whatever'. Si subo videos de canciones, frases a lo que sea, jamás será una indirecta para nadie".

"No es mi estilo y no lo será nunca, las cosas las digo de frente. Mucho menos sería algo para Luis, llevamos un año y meses separados. Cambien la página porfa", agregó.

La empresaria no se quedó ahí e insistió sobre su ex marido: "Que no estemos juntos no quiere decir que lo odie o lo que se imaginen".

"Por el contrario, para mí él es una de las personas más maravillosas que he conocido en mi vida y eso no cambiará", sentenció.

