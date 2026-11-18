El ex futbolista decidió reaccionar a un duro cuestionamiento de un usuario, quien le recordó sus recientes quiebres amorosos.

Luis Jiménez alzó la voz y no dejó pasar un comentario en redes sociales, donde se le cuestionó duramente por sus recientes quiebres amorosos.

Todo se originó luego de que el Mago subiera una serie de fotos a su perfil de Instagram, entre las que está una imagen de sus labores como asistente en el club Al Wakrah de Qatar.

Si bien recibió varias reacciones positivos, un sujeto criticó duramente al ex futbolista mencionando sus últimas relaciones.





La respuesta de Luis Jiménez a comentario “hate”

En el posteo, el usuario comentó: “Te crees bueno y las chicas te hicieron pedazos. Déjalo bro, dedícate (a) hacer los cambios del DT que te contrató”.

Esto provocó la reacción del otrora mediocampista, quien contestó con total tranquilidad: “No me creo nada ‘bro'”.

La replica generó varios likes de los seguidores de Jiménez, quien está radicado desde hace varios meses en Medio Oriente.

En ese escenario, el ex jugador ha retomado la interacción en redes sociales luego de su engaño a Gala Caldirola en agosto, donde se involucró con su ex pareja, Cote López.

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