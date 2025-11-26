Ex estrella de La Roja sorprende a su pareja con romántica propuesta de matrimonio: “Estoy feliz” - Chilevisión

Reinaldo Navia se arrodilló en las dunas de Concón para pedir la mano a Stephania Valadez, quien fue su vecina en México.
Miércoles 26 de noviembre de 2025 | 12:36
Un emotivo momento vivió Reinaldo Navia, ex futbolista chileno que sorprendió a su pareja con una romántica propuesta de matrimonio.
El recordado ex goleador de 47 años, que participó en "Rojo Histórico", acudió a las dunas de Concón con Stephania Valadez, sacando anillo y celebrando con champaña.
"Sí, por una vida juntos. Gracias por ser mi lugar seguro, por tu forma tan linda de amarme y por siempre dar lo mejor de ti. Te amo", escribió su futura esposa en Instagram.
En entrevista con LUN, el otrora delantero de Santiago Wanderers reveló que los únicos que sabían eran su suegra, su cuñado y una pareja de amigos.
Además, Navia contó que conoció a la nutrióloga de 34 años debido a que "vivía en el mismo edificio que yo en Guadalajara (México), un piso más abajo".
"Un día nos topamos en el ascensor. Yo venía de botar cachureos, estaba sin polera y sudado. Ella me miró, abrió las pepas grandes y dijo wow, jaja. Ahí le pregunté a qué se dedicaba y le pedí una cita", comentó.
Tras una de las primeras citas, el ex integrante de La Roja sostuvo que "me confesó que me había visto tiempo antes en el estacionamiento y le había gustado, pero no se atrevía a hablarme".
"Estoy feliz aunque también nervioso porque es la primera vez que voy a pisar el altar. Creo que encontré a la mujer de mi vida. Ahora queda programar la boda, que será en México, e invitar un par de amigos y jugadores. A los dos nos gustaría casarnos en la playa", agregó.