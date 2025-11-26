Ex estrella de La Roja sorprende a su pareja con romántica propuesta de matrimonio: “Estoy feliz” - Chilevisión

Un emotivo momento vivió Reinaldo Navia, ex futbolista chileno que sorprendió a su pareja con una romántica propuesta de matrimonio.

El recordado ex goleador de 47 años, que participó en "Rojo Histórico", acudió a las dunas de Concón con Stephania Valadez, sacando anillo y celebrando con champaña.

"Sí, por una vida juntos. Gracias por ser mi lugar seguro, por tu forma tan linda de amarme y por siempre dar lo mejor de ti. Te amo", escribió su futura esposa en Instagram.

Reinaldo Navia contó cómo conoció a Stephania Valadez

En entrevista con LUN, el otrora delantero de Santiago Wanderers reveló que los únicos que sabían eran su suegra, su cuñado y una pareja de amigos.

Además, Navia contó que conoció a la nutrióloga de 34 años debido a que "vivía en el mismo edificio que yo en Guadalajara (México), un piso más abajo".

"Un día nos topamos en el ascensor. Yo venía de botar cachureos, estaba sin polera y sudado. Ella me miró, abrió las pepas grandes y dijo wow, jaja. Ahí le pregunté a qué se dedicaba y le pedí una cita", comentó.

Tras una de las primeras citas, el ex integrante de La Roja sostuvo que "me confesó que me había visto tiempo antes en el estacionamiento y le había gustado, pero no se atrevía a hablarme".

"Estoy feliz aunque también nervioso porque es la primera vez que voy a pisar el altar. Creo que encontré a la mujer de mi vida. Ahora queda programar la boda, que será en México, e invitar un par de amigos y jugadores. A los dos nos gustaría casarnos en la playa", agregó.