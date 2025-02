La recomendación de Daniela Aránguiz a Paula Pavic tras potente descargo: “El morbo se disfruta” - Chilevisión

Daniela Aránguiz sorprendió al darle un consejo a Paula Pavic, quien hace algunos días realizó un fuerte descargo en medio de su divorcio con Marcelo Ríos.

La empresaria reveló que está esperando que termine el proceso legal, donde recalcó que "habrá un antes y un después de mí" y que podría ir a diversos programas de farándula a contar detalles de su relación.

"Quiero que todo el mundo se vuelva loco, hablando y haciéndome bolsa. Quiero mover toda la jaula", señaló en una transmisión por Instagram.

Daniela Aránguiz aconseja a Paula Pavic

Tras la viralización del video, Aránguiz entregó su perceción y comentó: "Lo que está haciendo Paula, pienso que es un tipo de amenaza porque a fines de abril sería el divorcio definitivo entre ella y Marcelo Ríos".

"Lo que tengo entendido, y me contaron, es que Paula habría pedido una cantidad de dinero que era muy grande y que el Chino trato de llegar a un acuerdo, pero ella no quiso. Después hace este tiempo de video justo después de no obtener lo que ella haya querido", afirmó.

En el programa de TV+ en el que se desempeña como panelista, la influencer apuntó a que "yo también me senté en muchos programas de farándula, pero le quiero dar un consejo a la Paula que es con mucho cariño, porque yo cometí ese error".

"Los únicos perjudicados son la gente que uno ama. La persona que te está viendo en la casa lo disfruta en el momento porque el morbo se disfruta y es muy sabroso, pero esa pena y ese dolor después se devuelve para ti misma", agregó.

La ex pareja de Jorge Valdivia insistió: "Piensa las cosas. Creo que te estás equivocando, quizás en un momento de rabia, de dolor, de frustración, uno comete muchos errores y no se lo recomiendo".