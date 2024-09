La sincera reflexión de Paula Pavic tras terminar relación con Cristian Sales: “Marcó un precedente” - Chilevisión

A pocos meses de volver a abrir su corazón, Paula Pavic confirmó el término de su relación con Cristian Sales, ex pareja de la actriz nacional Ingrid Parra.

La otrora esposa de Marcelo Ríos había señalado hace algunas semanas que tenía un vínculo a distancia con el publicista, generando una ola de reacciones.

Ahora, la influencer afirmó que ambos tomaron la decisión de distanciarse, llenando de elogios a Sales e indicando que "no quiero sacrificar su paz porque estemos bien los dos. No se merece sacrificar su tiempo, necesita una mujer a full y yo estoy con mis cosas, mis viajes y mi camino. Aunque esté muy enamorada, es algo que no transo".

¿Qué dijo Paula Pavic sobre su relación con Cristian Sales?

En conversación con Las Últimas Noticias, Pavic comentó que su ahora ex pareja "me encantaba", pero recalcó que en el minuto en que siento que tengo que hacer algo o él tiene que hacer algo por esa sensación del deber ser, quiere decir que las cosas no están fluyendo".

"Él se merece atención y tiempo (...) Siento que esta situación fue un indicador de que no estoy preparada para estar con alguien. Quizás cuando lo lgre y me sienta satisfecha con lo que estoy haciendo", agregó.

La coach recalcó en que en su vida "hay un antes y un después de Cristian. Él marcó un precedente para mí. Subí mucho los estándares. Ya sé lo mínimo que espero".

"Fue mi primera relación tras el divorcio y no voy a transar el no sentirme como me sentí con él. Me sentía cómoda, segura; Si era el hombre perfecto", añadió.

De hecho, insistió en que para más adelante "me gustaría un Cris en mi vida. Él es el hombre perfecto en todo el sentido de la palabra (...) Por el momento no puedo pedirle que él cambie para estar conmigo".