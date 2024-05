Paula Pavic revela las razones que la llevaron a divorciarse de Marcelo Ríos: “Cada uno por su lado” - Chilevisión

Paula Pavic volvió a referirse a su quiebre con Marcelo Ríos, instancia en que aclaró alguno de los motivos que llevaron al fin del matrimonio.

En una de sus habituales transmisiones de Instagram, la empresaria habló sobre su actual momento.

¿Qué dijo Paula Pavic sobre Marcelo Ríos?

En primer término, la influencer afirmó que "alguien me criticaba y decía que yo estaba pobre, pero que andaba en un Porsche (...) me dio una risa porque no pueden estar más lejos de la realidad".

"Yo nunca he dicho que soy pobre, porque para eso hay que tener mentalidad de pobre. Al contrario, no tengo mentalidad de pobre", agregó.

De hecho, Pavic insistió en que "soy la persona más trabajólica del mundo" y que esta "fue la razón de mi divorcio, de que estaba demasiado obsesionada con mi trabajo".

La empresaria recalcó sobre el Chino que que "eso la otra parte no lo aceptó, así que tuvimos que ir cada uno por su lado (...) "La razón de mi divorcio fue porque yo quería trabajar, cuando la otra persona me decía que no necesitaba trabajar, que tenía todo lo que quería", añadió.

Finalmente, apuntó a sus seguidores que "me encanta cerrar bocas porque estoy consiguiendo todos los resultados que quiero. Claramete tiene que ser de a poco (...) porque aún no tengo todos los objetivos".

"Lo que quiero de verdad está muy elevado, tengo metas muy altas y cada vez las voy subiendo más", concluyó.