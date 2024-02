Paula Pavic entregó nuevos detalles sobre las polémicas situaciones que vivió junto a Marcelo Ríos, su ex esposo del que se separó hacer un par de meses.

En conversción con Revista Velvet, la influencer aseguró aún no poder superar la ruptura con el deportista, además de revelar complejos momentos vividos con el padre del ex tenista.

En ese sentido, la relacionadora pública reveló que hubo intenciones de parte de "Chino" y de su padre de “quitarle” a sus hijos, algo de que se habría enterado en una controversial conversación que marcó el término definitivo de su matrimonio.

Paula Pavic y la polémica con el padre del Marcelo Ríos

Acerca de su cercanía con el padre del ex número del mundo, Pavic aseguró que pretendían quitarle la custodía de los pequeños por temas de costos de pensión.

“Pareciera que me estoy divorciando de mi suegro también. Ellos pretenden que yo no me quede con los niños para disminuir al máximo el costo de la pensión", comentó.

La empresaria apuntó a que es "él quien fija los montos y lidera las reuniones con los abogados. Marcelo siempre le consulta cuando debe tomar una decisión; lo asesora en todo".

Polémica conversación entre el Marcelo Ríos y su padre: “Fue asqueroso”

Adicionalmente, Pavic reveló haber escuchado una conversación entre ambos: "Decían que, poco menos, yo quería quitarle su plata. Y hablaban de buscar la mejor manera de sacarme de la ecuación y les saliera lo más barato posible este ‘mal negocio’”.

"Ahí mi suegro planteó que me fuera a un departamento de dos dormitorios, de US$2.500 al mes, y Marcelo se quedara con los niños para darme lo menos posible. Mis hijos pasaron a ser un objeto: para el lado que se vayan, se iría la plata", añadió.

De todas formas, la relacionadora pública indicó que está llevando su separación con Ríos en buenos términos, aunque recalcó que ese diálogo marcó un antes y un después.

“Escucharlos fue asqueroso, me dieron ganas de vomitar. Desde ese día se quebró todo, no volví a hablarle a Marcelo", sentenció.