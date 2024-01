Luego de varios meses de especulaciones, la diputada Maite Orsini (RD), confirmó que tiene una relación sentimental con el ex futbolista Jorge Valdivia.

En una extensa entrevista con Revista Velvet, la parlamentaria habló sobre su vida amorosa con el Mago y afirmó que "fue un proceso lento. No fue de un día para otro".

"Me resistí por harto tiempo a la posibilidad de tener una relación con él", comentó la legisladora, quien aclaró que todo se formalizó en octubre del 2023.

"Él siempre estuvo ahí para subir el ánimo, siempre con una sonrisa, con una buena cara, con un apañe", agregó.

Maite Orsini: “Decidí dejar de luchar, quería estar con él”

Orsini confesó que Valdivia le dijo en reiteradas ocasiones "lo maravillosa que yo era, como tirándome para arriba, cuidándome, dándome ánimo. Ahí estuvo. Estoico".

"Hasta que llegó un momento en el que decidí dejar de luchar porque, al final del día, quería estar con él", añadió.

La abogada de profesión recalcó que el ex volante de La Roja le traz "paz" y puso un particular ejemplo. "Tengo insomnio. Me he hecho hartos tratamientos. Y lo que pasó es que me empecé a dar cuenta de que cuando dormía con él, dormía toda la noche. Podía dormir 12 horas", indicó.

Acerca de la constante aparición de Valdivia en los medios, la diputada aseguró que "esa otra imagen que se muestra de él en los medios de comunicación yo no la conozco".

"No conozco a esa persona y no sé ni me corresponde hablar de cómo fue él en su vida antes de conocerme", sentenció.