"Era un boxeador": Destapan divertida anécdota de Ivo Basay tras perder en la Libertadores de 1997

El ex futbolista, Fernando Vergara, destapó una desconocida anécdota de su compañero Ivo Basay tras la eliminación de Colo Colo ante Cruzeiro, por la Copa Libertadores de 1997.

En el Estadio Monumental, el Cacique necesitaba ganarle a la Raposa para avanzar a la final del certamen continental, tras perder 1-0 en Brasil.

Y aunque los albos consiguieron derrotar por 3 a 2 al cuadro brasileño, los de Belo Horizonte enmendaron el resultado en penales por 3-1, lo que desató una batalla campal sobre la cancha.

La desconocida anécdota de Vergara sobre Basay

"Definición a penales, no sé si hicimos penales, parece que los perdimos todos", comienza relatando Fernando Vergara en el programa "Fútbol y Parrilla". Ahí, haciendo memoria, "el moreno hace el gol y se levanta la camiseta, nos la muestra".

En ese momento "hubo como una tole tole en la cancha", recuerda el mundialista de 1998, lo que motivó a Ivo Basay a acercarse a los camarines de Cruzeiro para encarar al jugador por su "provocación".

"El Ivo sacó a todos los periodistas, todas las cámaras y empezamos todos a esperar al moreno que nos había mostrado la camiseta. Ivo les miraba el número y decía 'no, vo' no', 'no, vo' no', hasta que apareció", continuó.

Allí, se desató un verdadera batalla campal. "Me pongo a pelear y hubo un momento en que me fui a los camarines y empiezo a mirar: 'El Ivo era un boxeador, parecía Sugar Ray Leonard", añade el ex futbolista.

Sin embargo, el remate de la anécdota llegó después. "Yo llego a la casa después y veo los penales en las noticias. Y en la camiseta decía 'Jesús te ama'", desatando las risas de los presentes.