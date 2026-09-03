En medio de las repercusiones por el escándalo con Luis Jiménez y su quiebre con Gala Caldirola, la periodista Cecilia Gutiérrez reveló un desconocido romance de López.

Sorpresa causó la revelación de la periodista Cecilia Gutiérrez, quien dio detalles de un desconocido romance que tuvo Cote López con popular futbolista.

En medio del lío generado por involucrarse con Luis Jiménez, lo que derivó en el quiebre del Mago con Gala Caldirola, la reportera aseguró que la situación se dio hace algún tiempo.

“Cuando Coté López estuvo separada del Mago en Italia, ella estuvo con un futbolista de primera línea. De primera línea”, comentó en su podcast Bombastic.





Famoso futbolista habría regalado anillo a Cote López

La comunicadora remarcó el involucrado es “uno de los futbolistas más famosos del mundo”, revelando importante obsequio.

“Le regaló un anillo de más de 17 mil dólares, en esa época”, aseguró Gutiérrez, entregando antecedentes de lo que pasó con aquel romance.

“Ella estaba bien con él, le gustaba, lo estaba conociendo. Él estaba muy interesado en ella. En esa oportunidad ‘el diablo metió la cola’ y el Mago vuelve con ella”, agregó.

En el espacio, donde conversó con el periodista Jon Reyes, la conductora se preguntó: “¿En qué estará ese futbolista ahora?”.

Si bien no dio el nombre del deportista, afirmó que “es un jugador de primera línea. No es italiano, es brasileño, pero fue en Italia”.