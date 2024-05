Coté López aclara rumores y confirma su relación con Luis Jiménez: “Estamos todo el día juntos” - Chilevisión

Coté López salió al paso de los rumores y confirmó que retomó su relación con Luis Jimenez "hace meses", revelando los motivos por los cuales no había hecho pública esta situación.

A través de su cuenta de Instagram, la empresaria nacional se dedicó a responder preguntas de sus seguidores, instancia en la que aseguró: "No estoy soltera", pero sin entregar detalles sobre ella ni el ex futbolista.

Coté López habló de su relación con Luis Jiménez

Más tarde, la influencer explicó que no se había referido a este tema porque "apareció en todos los diarios y la tele hablando de nosotros, y a mí no me gusta eso, porque si a mí me gustara yo estaría en la tele".

"Con Luis estamos juntos hace meses, mi gente, y está todo bien. Habrá durado un mes nuestra súper separación, pero si no lo muestro es porque si lo muestro voy a volver a aparecer en todos los canales", agregó.

En esa línea, López insistió en que "estaba evitando subir (contenido), para que no hablaran. Porque no me gusta, no me gusta que yo diga algo acá y aparezca después en un diario, más encima cambiada la información, me carga".

Por último, la empresaria recalcó que "lo voy a empezar a mostrar de nuevo (a Luis Jiménez) porque estamos todo el día juntos, así que obvio que lo van a ver".