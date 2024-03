Coté López rompió el silencio en sus redes sociales y se volvió a referir a su situación con Luis Jiménez, defendiendo con todo los más 18 años que han pasado juntos.

A través de su cuenta de Instagram, la influencer salió con todo a aclarar algunos rumores que apuntan a terceras personas.

Además, la empresaria explicó las razones por las que no ha pronunciado sobre este tema en las últimas semanas.

¿Qué dijo Coté López sobre Luis Jiménez?

En una historia, López le respondió a un usuario que acusó al ex futbolista de hacerle "daño", ante lo que la modelo nacional replicó: "Mi gente, yo no quiero seguir hablando de cosas privadas".

"Cuando lo hice fue solo para mis seguidores, pero después aparece en otras páginas y la gente que no me conoce habla pésimo", señaló.

La empresaria insistió: "Quiero aclararlo porque he leído comentarios feos para él aquí y en su insta".

"A mí, Luis no me ha hecho nada y tengo sólo lindas palabras para él, me dio a mis bebés y los años más felices de mi vida", sentenció.