Kike Morandé fue uno de los últimos participantes de La Divina Comida, instancia en la que reveló increíbles detalles de la vez que entrevistó a Diego Armando Maradona.

El reconocido conductor de televisión le contó a Ángeles Araya, Ernesto Belloni y Bárbara Hernández anécdotas de la época en la que participó en Viva el Lunes, espacio en el que estaba acompañado por Cecilia Bolocco y Álvaro Salas.

En el programa, el animador contó: "Esta semana (viene) la Sophia Loren, Franco Nero y no sé quién. Pasaron Claudia Schiffer, Cindy Crawford y la no sé cuánto. No parábamos. Los mejores magos, cantantes y Maradona".

Kike Morandé sobre Maradona: "Llegó en coma a la clínica"

Acerca de lo que ocurrió con el ex futbolista, Morandé comentó que todo se dio en 1997 y que el ídolo debió ser trasladado a un centro asistencial debido a que se sintió mal en pleno programa.

"Le vino un pálida tremenda en el programa. Estaba sentado y me decía: 'Kike, me muero. Me muero, che'". Y mi director me dice: '¡Qué se muera!'. De repente no pude más y dije que vayamos a comerciales", comentó.

El conductor de TV nacional señaló que "para qué te cuento el grito que me llegó por detrás. Llegó en coma a la clínica".

"Fuimos a comerciales y tuvimos que decir que Diego se había sentido mal, pero que afortunadamente estaba mejorando", agregó.

