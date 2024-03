El ex futbolista y seleccionado nacional, Luis Jiménez, habló sobre su rol como empresario tras retirarse del fútbol profesional a fines del 2022.

El Mago dejó la actividad tras conseguir el ascenso con Magallanes, equipo en dio sus últimos pasos tras una brillante carrera que incluyó periplos en el Inter de Milán y West Ham de Inglaterra, entre otros.

Enfocado en sus empresas, el otrora volante hizo una sincera reflexión: "Me gusta el fútbol, pero hoy no es algo que me apasione".

"Siento que ese deporte está un poco manchado, por decirlo de alguna manera. Además, terminé hace poco, entonces prefiero darme un respiro", agregó en entrevista con el Diario Financiero.

De hecho, confesó que "si me invitas a jugar hoy en la tarde o a comer algo, yo digo: 'Vamos a comer algo'".

Luis Jiménez y la posibilidad de ser director deportivo: "He tenido algunas invitaciones"

Respecto a su retiro de la actividad, Jiménez afirmó que "estaba agotado del fútbol. Si hoy tú me dices que vuelva a jugar, yo lo haría, pero solamente a los 90 minutos del partido".

"El día a día es lo que me agotó (...) A ti te puede gustar jugar mal y ganar. Pero a mí no: Me gusta jugar bien, proponer, tener la pelota. Y cada vez se ve menos eso, cada vez me tocaban menos entrenadores que fueran así. Entonces no me divertía tanto", agregó.

Si bien está alejado, el ex mediocampista de La Roja tiene la certificación de director deportivo y reconoció algunos contactos con instituciones, aunque finalmente eso no prosperó.

“He tenido algunas invitaciones a trabajar, pero de momento no es algo que me llame la atención. Además, el fútbol chileno está medio complicado. Entonces para estar trabajando y pasar rabias, prefiero pasar rabias con mis cosas", sentenció.