¿El fin definitivo? El gesto de Luis Jiménez y Coté López que confirmaría su nuevo quiebre - Chilevisión

Al parecer el amor entre Luis Jiménez y Coté López llegó a su fin de manera definitiva. La modelo y el empresario han sufrido un desgaste en su matrimonio desde hace algunos meses, y a pesar de los intentos, todo indica que ahora habrían tomado caminos separados.

Cabe recordar que a finales del año pasado, la pareja sufrió una crisis matrimonial y la modelo reveló que tras 18 años juntos, decidieron poner fin a su relación. Poco duró la distancia pues dos semanas después anunciaron su reconciliación.

“Fue súper fuerte porque nosotros siempre nos hemos llevado muy bien. Fue algo horrible. Me acuerdo de haber estado llorando en el baño, en el suelo para que no me escucharan los niños”, confesó.

En esa oportunidad Coté López detalló que la distancia con su marido surgió debido a un cambio de dinámica en la familia y la relación luego del retiro del fútbol de Luis Jiménez.

La crisis de Luis Jiménez y Coté López

Desde entonces, según detalló la modelo, iniciaron una terapia de parejas y optaron por mantener su romance alejado de las redes sociales. Sin embargo, hace unos días volvió a surgir el rumor de un nuevo quiebre.

Incluso el ex futbolista fue relacionado con la modelo Lisandra Silva el mes pasado, pero él salió a desmentir el rumor rotundamente.

Sin embargo, durante las últimas horas surgieron nuevos antecedentes en sus redes sociales, el que indicaría que la pareja puso nuevamente fin a su matrimonio. Esto ya que ambos se dejaron de seguir en sus respectivas cuentas de Instagram.