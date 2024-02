Inéditos detalles reveló la periodista Daniella Campos sobre su antigua relación con Iván Zamorano, relatando algunos episodios de celos.

Todo se dio en un programa de TV+, donde se estaba conversando sobre el aniversario del fallido matrimonio entre el ex futbolista y Kenita Larraín.

En ese escenario, la influencer, que es panelista del espacio, habló sobre diversas situaciones que vivió con el otrora delantero nacional.

Daniella Campos sobre Iván Zamorano: "Era una persona tremendamente celosa"

Al respecto, Campos afirmó: "Reconozco que Iván era una persona tremendamente celosa. A mí me abrochaba la camisa hasta acá. Yo no me podía atrasar si iba a la peluquería".

De hecho, sostuvo que, si tardaba más de lo pensado en el salón de belleza, debía dar explicaciones a Zamorano.

“A veces yo llegaba de la peluquería y estaba histérica, porque al señor se le ocurría lavarle el pelo a otra señora antes que a mí, y yo tenía 40 minutos, y si no llegaba tenía que dar explicaciones”, añadió.

Posteriormente, la comunicadora reflexionó sobre el momento en que se dieron estos hechos, argumentado que "esas cosas que yo hoy las veo de lejos, más madura, más grande. Ahí tenía 17 o 18 años, y encuentro que no debió ser así".

Las dudas sobre la actual relación de Iván Zamorano

Adicionalmente, Campos mencionó que hay detalles de la actual relación de Iván Zamorano con María Alberó que no le cuadran.

“Cuando escucho a la María Eugenia (Kenita) hay cosas que me hacen sentido, y que hoy día no reconozco (...) "Yo no sé cómo María Alberó puede andar con un escote hasta el ombligo y con un tajo. Yo, conociéndolo a él, sé que eso no era de él", agregó.