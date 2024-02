Kenita Larraín e Iván Zamorano conformaron una de las parejas más mediáticas del último tiempo, especialmente después de que anunciaran su esperada boda.

Sin embargo, el 14 de febrero del 2004 se confirmó que el matrimonio se había cancelado. Dos décadas después, la modelo se prepara para celebrar nuevamente el día de los enamorados, pero esta vez con su actual esposo.

A 20 años de aquel recordado suceso, la numeróloga rememoró el quiebre que tanto dio que hablar a nivel nacional y que se convirtió en un verdadero hito.

Kenita Larraín y su quiebre con Iván Zamorano: "La mejor decisión que tomé en vida"

En diálogo con Las Últimas Noticias, la influencer se refirió al terminó de su relación con el ex futbolista. "Fue uno de los momentos más fuertes de mi vida porque marcó un antes y un después", dijo.

No fue sólo romper el matrimonio, sino todo lo que vino después a nivel mediático", comentó.

Kenita recalcó que "hace 20 años atrás Chile era muy machista y siempre le cargaban la mano a la mujer. Pero es la mejor decisión que tomé en la vida (…) Iván formó su familia y yo también la mía. Soy feliz en mi matrimonio".

Sobre los motivos por lo que el matrimonio se canceló casi a último minuto, Larraín afirmó que tuvo que tomar la decisión en base a discusiones que se tuvieron en el momento.

“Me sentía no valorada, no amada y no respetada. Eso me hizo tomar la decisión", agregó.

Los planes de Kenita Larraín para el 14 de febrero

Ahora, la modelo manifestó que tiene en mente festejar este 14 de febrero con Sergio Ader, su actual esposo, a quien le podría escribir una especial carta.

“Gracias a Dios logré separar las cosas, entendí que esa era otra relación así que siempre celebro porque me gusta", indicó.