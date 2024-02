Peso Pluma, el artista que estará en el Festival de Viña y que tuvo un pasado como futbolista - Chilevisión

Peso Pluma es uno de los artistas que más ha dado que hablar en los últimos días, especialmente tras su ruptura con Nicki Nicole.

El cantante mexicano se presentará en el próximo Festival de Viña del Mar 2024, aunque hubo varias voces que criticaron su participación por aparentemente estar vinculado a la "narcocultura".

Si bien hubo una enorme polémica, la organización confirmó que el intérprete de La Bebe estará en el evento musical más importante de Latinoamérica.

El desconocido pasado de Peso Pluma como futbolista

Antes de tener una exitosa carrera musical, Hassan Kabande, nombre original de Peso Pluma, se lució como jugador.

En entrevista con Jesús "Canelo" Angulo, el nuevo ídolo azteca confesó: "Mi sueño, wey, siempre fue ser futbolista. Caímos acá por obra del destino, pero siempre quise ser futbolista".

De hecho, reveló que estuvo en inferiores de un popular equipo mexicano hasta los 15 años. "Jugué en Chivas de volante por derecha. Era corredor y rápido", dijo.

Sobre los motivos por los que no pudo continuar su promisoria carrera, Kabande amitió que "no iba a los entrenamientos y no fui tan disciplinado".

El cantante afirmó que fue compañero de José Juan Macías, futbolista que actualmente milita en Chivas y que pasó por el León y el Getafe de España, además de la selección.

Consultado por esto, el propio Macías reconoció que "me acuerdo hasta de su mamá. El pinche Hassan era buenísimo, pero su perfil de ese entonces al de ahora (es algo) nada que ver".

¿Qué día estará Peso Pluma en el Festival de Viña 2024?

Peso Pluma será el encargado de inaugurar la última noche del Festival de Viña 2024.

En concreto, su presentación quedó agendada para el viernes 1 de marzo, día en que también estará María Becerra y el humorista nacional Alex Ortiz.