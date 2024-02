Cote López alzó la voz ante los rumores que nuevamente apuntan a un supuesto quiebre en su matrimonio con el ex futbolista, Luis Jiménez.

La influencer habría dialogado en exclusiva con el programa “Que te lo Digo”, donde la periodista Paula Escobar reveló los dichos de la empresario respecto al bullado tema tras ser consultada.

“La verdad no tengo ganas de hablar nada y los errores los cometo una vez. Porque de verdad no voy a hablar más en mi vida", sostuvo la modelo sobre este tema.

Coté López ante nuevos rumores: "Yo aprendo de los errores"

López no se quedó ahí y le insistió a la comunicadora: “Yo aprendo de mis errores y no me voy a referir al tema".

Cabe recodar que en las últimas semanas, Jiménez ha sido vinculado con la ex chica reality Lisandra Silva, aunque el propio ex volante ofensivo desmintió esta situación al portal Infama.

“Nunca en la vida la he visto. Y no entiendo el show que hacen porque he ido a dos fiestas en un mes, una con amigos, mi hijo y otra con la Jose (que apañó porque no le gusta la electrónica)”, expresó al citado medio a través de su cuenta de Instagram.