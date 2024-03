Ricardo Gareca reveló cuatro nombres de jugadores del medio local que le gustaría que vistieran La Roja - Chilevisión

Los tiene en la mira y podrían ser un gran elemento para La Roja de cara a las eliminatorias para el Mundial 2026 y la Copa América 2024. Son cuatro jugadores que gustan al técnico de la Selección, Ricardo Gareca.

Recordemos que en marzo, Chile tendrá dos amistosos preparativos: El primero con Albania y el segundo contra Francia. Dos duelos que marcarán la el inicio del ciclo del Tigre.

Para eso, el también llamado Flaco, ha estado estudiando y analizando los nombres que vestirán la tricota roja para estos encuentros. Y ojo, que ya suenan algunos que se desenvuelven en el fútbol nacional.

Los jugadores que Gareca tiene en la mira

Uno de los que más le gusta a Gareca es el delantero de Colo Colo Carlos Palacios, a quienle dedicó las siguientes palabras:

"A Palacios se le ve diferente, lo que hemos visto, tuvimos presencia del cuerpo técnico en Mendoza, entonces los pudieron ver personalmente. Es diferente, me gusta", reconoció el técnico al canal de Youtube Media Punta.

Sin embargo, no solo Carlos Palacios es de su gusto, también tiene en su mente a estos nombres:

"Me gustan varios chicos de acá: (Alexander) Aravena, (Gonzalo) Tapia me gusta, (Lucas) Assadi me gusta. Pero bueno, tengo que ver más, más tiempo los tenemos que seguir".

Sobre este último, Gareca tiene pensado reunrise con él y conversar personalmente sobre los planes que tiene:

"Viene ahora porque quiero hablar personalmente con él de algunas cosas, en la cual veremos si ellos pueden ir mejorando en algunos aspectos".

Finalmente, el estratega mencionó que las reuniones que tiene planteadas se relacionan directamente a aspectos personales o deportivos:

"Nada tiene que ver con la parte táctica, porque lo que menos haría es meterme en la parte táctica del jugador, sino algo que le sirva a él y a su carrera deportiva, que le va a aportar al club también, pero jamás me metería en la parte táctica de un jugador o de un entrenador del club".

¿Cuando juega Chile?

Según la programación de la ANFP, la Roja se verá las caras contra la selección de fútbol de Albania el próximo 22 de marzo a las 16:45 hrs. en el estadio Ennio Tardini de Parma, Italia.

El otro encuentro sera contra Francia, el que se realizará el próximo 26 de marzo a las 17:00 hrs. en el Stade Velodróme de Marsella, en el país galo.