Claudio Bravo da por cerrada su etapa en el Real Betis: “Aquí ya acabó” - Chilevisión

Claudio Bravo confirmó este martes lo que era un rumor cada vez más fuerte: No seguirá en el Real Betis.

Tras cuatro temporada en los andaluces, el arquero chileno anunció que no renovará su contrato de cara a la próxima campaña.

¿Qué dijo Claudio Bravo?

En declaraciones a El Chiringuito, el nacional fue consultado sobre el camino que tomará en el mediano plazo. "¿Mi futuro? Esplendoroso", comentó entre risas.

Ante la pregunta sobre si continuará en el Betis, el capitán de La Roja fue enfático: "No, aquí ya acabó".

Con esto, el futbolista de 41 años pone fin a las especulaciones que apuntaban a una posible continuidad en el conjunto de Manuel Pellegrini.